A nova vida de Carpini no Vitória: sonho ser campeão da Sul-Americana aqui

Thiago Carpini, técnico do Vitória, durante jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Carpini, que já comandou outras equipes do Brasil, começando a carreira no Guarani e chegando no ápice ao comandar o São Paulo, falou com exclusividade sobre o que faria diferente em sua passagem anterior e os aprendizados que o proporcionaram a um técnico mais maduro. "Estou muito mais pronto hoje, chegaria ao São Paulo fazendo diferente. Mas, se olhar, o único título do São Paulo no ano passado foi comigo, quando ganhou a Supercopa, não venceu nenhum outro até então. Espero voltar um dia", disse.

Na Copa do Nordeste, o Rubro-negro venceu o Sport na última rodada e mostrou que tem fôlego. A missão agora é monumental: reverter a vantagem do Bahia, que venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano por 2 a 0. Carpini sabe que não será fácil, mas demonstra confiança no elenco que já acumulou uma sequência de 21 jogos sem derrota, até amargar a desclassificação em casa diante do Náutico pela Copa do Brasil. Porém, a esperança do Vitória é fazer valer o fator casa no duelo decisivo contra o rival.

O Barradão, com sua mística e tradição, segue sendo o coração da Vitória. E Carpini, com o olhar atento e o discurso sereno, parece ser uma peça certa para liderar essa equipe. Em 2025, a missão de manter o Leão na elite do futebol brasileiro mais uma vez e brilhar na Copa Sul-Americana é desafiadora, mas, como ele mesmo diz: hoje ele está mais preparado.