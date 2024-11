Ônibus do time feminino do Palmeiras é apedrejado a caminho da premiação

A delegação do Palmeiras irá celebrar a conquista do Paulistão feminino nesta quinta, em um evento promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), no Pacaembu. O time venceu o título na última quarta-feira, depois de derrotar o rival Corinthians, nos pênaltis.

Veja a nota divulgada pelo Palmeiras

"Uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus do Palmeiras que transportou parte das atletas e do staff do time feminino do clube à festa de premiação do Campeonato Paulista, que está sendo realizada nesta quinta-feira, em São Paulo. O veículo saiu de Vinhedo, no interior paulista, e estava na Rodovia Castelo Branco quando foi atingido. Por sorte, ninguém se feriu gravemente.

O clube repudia este triste episódio de violência, que poderia ter ocasionado uma tragédia, e vai registrar Boletim de Ocorrência."