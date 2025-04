Mirassol e o CT 5 estrelas do interior paulista

Recentemente, tive a oportunidade de visitar o Centro de Treinamento do Mirassol Futebol Clube (veja o vídeo completo no link), uma estrutura que impressiona não apenas pelo investimento financeiro, mas pela visão de futuro que representa para o futebol brasileiro. Kineo, avaliado em mais de R$ 200 mil e usado para reabilitação e equilíbrio muscular —, espaços para pilates, recuperação térmica e até um sistema informatizado que monitora peso, sono e dores dos atletas diariamente. É um ambiente que respira alto rendimento.

Yara Fantoni visita ao CT do Mirassol Imagem: Yara Fantoni/reprodução

O elenco principal tem sua própria academia — separada da base — e cada jogador já encontra o potinho com suplemento pós-treino pronto para ser consumido. Os vestiários, impecáveis, revelam o cuidado com cada detalhe, desde os objetos dos atletas até os suplementos alinhados em nome e sobrenome. Para a base, há campos oficiais com grama Bermuda Celebration, a mesma dos grandes estádios. Arquibancadas foram instaladas para permitir que famílias acompanhem de perto a formação dos futuros atletas. Tudo com ares de um clube que olha para o futuro.

Mas o Mirassol não vive só de estrutura. Vive também de história. As paredes da academia homenageiam ídolos como Xuxa e Camilo, enquanto a sala de troféus guarda conquistas nacionais e estaduais — da Série D à Série C, além da campanha histórica do vice na A2. O orgulho do passado se soma à ambição do presente: o Mirassol quer mais. E, com uma estrutura que rivaliza com clubes da elite, está pronto para ir além. Futebol moderno, gestão profissional e raízes firmes: o Leão do interior já ruge com força de time grande. É o que colocará em prática na elite do futebol brasileiro em 2025.