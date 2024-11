Atlético-GO x Palmeiras pode ter torcida única por aliança de organizadas

A estrutura do Estádio Antônio Accioly também foi uma das causas da recomendação. Segundo a nota, o local "não possui vias de acesso exclusivo e seguro para a torcida visitante".

A recomendação foi assinada por Sandro Henrique Silva Halfeld Barros, promotor de Justiça coordenador do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) do MPGO.

A Mancha Verde está proibida de entrar apenas em estádios do estado de São Paulo. A organizada pode contar com adereços e torcedores caracterizados em outros estádios ao redor do país.

"O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde de segunda- feira (18/11), a adoção das medidas administrativas cabíveis para determinar a realização da partida Atlético Goianiense x Palmeiras com torcida única. O jogo acontecerá neste sábado (23/11), às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Segundo apontado na recomendação pelo coordenador do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) do MPGO, promotor de Justiça Sandro Henrique Silva Halfeld Barros, a medida leva em conta o contexto fático de intensa rivalidade entre a torcida Mancha Alviverde (Palmeiras) e Máfia Azul (Cruzeiro), esta última aliada da Torcida Dragões Atleticanos (Atlético-GO), o que traz altíssimo risco de confronto entre torcedores dos clubes rivais.