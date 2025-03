Entenda 'oferta' de Pedrinho com azeites e vinhos de Leo Jardim no Cruzeiro

A produção já ganhou reconhecimento: em 2022, o azeite Jardins do Tua conquistou medalha de prata no Concurso Internacional Anatolian IOOC, na Turquia. Além disso, o vinho produzido na Quinta também atravessa fronteiras e abastece restaurantes na França, Grécia e Portugal. "Quando saí da Madeira, fui para Chaves. Depois, assinei pelo Beira-Mar. E há uma estrada que passa junto ao Rio Douro, que é a A24. Durante vários anos andava para baixo e para cima e ia vendo aquelas quintas enquanto ia alimentando o sonho de juntar umas patacas e um dia comprar uma quinta ali", revelou Jardim ao jornal Diário de Notícias, de Portugal.

O treinador também investiu no varejo e abriu a Trago Wine Shop no Funchal, ao lado do amigo Duarte Freitas. "Precisávamos de um espaço que fosse mais acessível e também queríamos aumentar a capacidade e a polivalência do negócio. Pensamos muito no centro do Funchal, mas não encontramos um espaço tão agradável como este e avançamos", explicou Jardim no lançamento da loja em 2024.

Agora no Brasil, o técnico brincou sobre a possibilidade de seus vinhos e azeites chegarem por aqui. "Depois do convite do Cruzeiro, quase como brincadeira, Pedrinho fala: 'Vamos trazer seus vinhos e azeites ao Brasil'", contou, rindo. Mas a demanda pode ser um desafio. "Agora, com a publicidade que ele fez, ele não vai conseguir, porque é uma produção pequena. Ele não vai conseguir (entregar) as encomendas, vai precisar comprar pelos próximos cinco anos (risos)", brincou o treinador, em entrevista à TV Cruzeiro.

Se os produtos de Leonardo Jardim vão desembarcar por aqui na rede dos Supermercados BH, ainda é uma incógnita, mas o fato é que o comandante, além de técnico, também carrega consigo a tradição e a paixão pela viticultura e olivicultura.