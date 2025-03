Arena MRV tem reforma na acústica e vai receber gramado vindo do exterior

O planejamento estratégico do Galo tem cinco valores, escritos na porta de uma das salas de reunião: comprometimento, profissionalismo, inovação, tradição e respeito!

O clube vai construir um museu dentro da Arena MRV. O Galo está na fase de captação para futuramente andar com as obras por meio das leis de incentivo. A intenção é organizar um espaço que vai além do acervo, que gere emoção.

Gostei de ver os investimentos em segurança, com mais câmeras de reconhecimento facial sendo implantadas, ainda mais depois daquela vergonha ocorrida na final da Copa do Brasil. Só assim vamos tornar os estádios mais seguros e para pessoas do bem, que engrandecem o Galo e apoiam o time sem qualquer tipo de violência.

Ainda passei pelos vestiários, sala de aquecimento, vi o troféu do sonhado Campeonato Brasileiro de 2021 exposto lá no vestiário - que sirva de incentivo para os atletas trazerem mais um este ano - e fui na sala de testes da acústica. O som da nossa torcida não pode ficar abafado, por isso o clube faz testes para resolver esse problema em um espaço exclusivo. "A ideia é que com a nova acústica o som bata nas novas placas de cobertura do estádio e volte pra dentro, e não mais se disperse", explicou Bruno Muzzi.

Tudo vai ajudar para que o som dentro de campo empurre os jogadores. O gramado que deve chegar na próxima semana da Europa é sintético é inspirado no implantado no Engenhão.

E não é que o CEO do Galo deixou escapar que vem um novo programa de sócios por aí? Quando a Arena MRV estiver com a grama sintética pronta, provavelmente o Galo deve dar mais novidades para o início do Brasileiro.