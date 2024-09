Uma vergonha a agenda e o troca-troca de datas do futebol brasileiro

Temos que chamar o VAR agora para saber se procede qualquer marcação de data de jogo no futebol brasileiro. A agenda está uma bagunça! Clubes prejudicados, a torcida que não pode se programar e a própria CBF que perde credibilidade ao ir contra seu próprio regulamento.

E não adianta comemorar que se deu bem ou se lamentar que se deu mal. Como diz o velho ditado: um dia da caça, o outro do caçador! Pedrinho e Augusto Melo foram às redes se manifestar que Atlético e Flamengo estão sendo beneficiados com as mudanças. Antes disso, o time mineiro e o carioca já se articulavam nos bastidores para viabilizar a troca, que foi negada em uma primeira sondagem da CBF com as equipes rivais.

O Atlético, no caso, é o único clube brasileiro que disputa as três principais competições simultâneas ( Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores) e, com a data FIFA, toda a logística fica quase que impraticável. Entretanto, no calendário surreal do futebol brasileiro, se um time quer chegar até a reta final de todas as competições que disputa, é necessário ter elenco para descansar atletas e poder ceder jogadores para as respectivas seleções. A possibilidade de datas que se misturam existe desde o início da temporada. É como uma outra fase: não se pode ter tudo. Um time que se destaca culmina em jogadores visados por seleções; já disputar muitas competições simultâneas sem elenco com peças de reposição à altura (o que é quase utopia, afinal não existem dois Aranas, por exemplo) resulta em desgastes e lesões. Para mim, toda a polêmica de agora já é premeditada.