Jogadores portugueses invadem o futebol brasileiro

É uma presença que chama atenção. Em tempos recentes, o futebol brasileiro foi mais exportador do que receptor quando se tratava de Portugal. Mas a maré começou a virar quando os treinadores portugueses invadiram nossos bancos de reservas, com diferentes níveis de sucesso.

Jorge Jesus abriu as portas e, com a histórica passagem pelo Flamengo em 2019, virou referência. Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, consolidou a escola. Já outros nomes não resistiram ao choque cultural e foram embora antes mesmo de entender como se pede um cafezinho no posto. Lembra do Álvaro Pacheco no Vasco? Durou quase nada. E o Bruno Lage e Vitor Pereira? Foram promessas que não viraram história. E agora, Leo Jardim vai tentando se manter vivo no comando do Cruzeiro enquanto o debate sobre técnicos estrangeiros segue quente.

Agora, é a vez dos atletas cruzarem o Atlântico. E isso convida a fazer um exercício interessante: o que leva esses jogadores a escolherem o Brasil como destino?

Talvez o apelo do futebol jogado em estádios vibrantes e a possibilidade de protagonismo imediato. Talvez uma nova forma de reencontrar prazer no jogo, depois de anos no exigente e, por vezes, frio futebol europeu. Ou simplesmente a força dos bastidores: empresários conectados, clubes abertos a apostas diferentes e uma vitrine mais atrativa do que parece para quem está do lado de lá.

Fato é que, mesmo sem colonizar, os portugueses voltaram. Mas dessa vez sem caravelas, nem mapas tortos. Vieram com chuteiras, passes refinados e a vontade de serem protagonistas.