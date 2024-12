Senna não queria ir para a Ferrari por causa de Berger? Não é bem assim

Segundo Montezemolo, no entanto, Senna tinha mais pressa, por estar insatisfeito com a maneira como a Williams estava lidando com o começo ruim na temporada de 1994. O carro tinha sido projetado para funcionar com as ajudas eletrônicas que deram grande vantagem ao time nas temporadas de 1992 e 1993, mas que tinham sido banidas. E também era pensado para acomodar Alain Prost, mais baixo que Senna, que vinha sofrendo para se sentir confortável no cockpit, além de ter dificuldade para controlar um carro instável.

As reclamações de Senna naquela época eram tão incisivas que relatos da época dão conta de que o brasileiro convenceu seu engenheiro de pista a mandar a sua barra de direção para ser alterada sem o conhecimento do diretor técnico, Patrick Head, ou do dono da equipe, Frank Williams. Essa peça teria quebrado, fazendo com que Senna perdesse o controle da direção.

Então se sabia, e a série retrata, que Senna estava muito insatisfeito com o comportamento do carro. E, segundo Montezemolo, isso fez com que o brasileiro se reunisse com ele pouco antes de sua morte.

"Ele veio até a minha casa em Bolonha, antes do acidente de Ímola, e me disse que queria correr a todo custo conosco e deixar a Williams. Combinamos de nos vermos depois de Ímola, mas depois aconteceu o que aconteceu".

Nesta conversa, Montezemolo conta que Senna se comprometeu a verificar os detalhes de seu contrato com a Williams para entender se seria possível deixar a equipe antes do final de seu acordo.

Isso contradiz a versão mostrada na série de que Senna não queria ir para a Ferrari naquele momento para não atrapalhar a carreira de seu amigo e ex-companheiro de McLaren, Gerhard Berger. "Não posso fazer isso com Gerhard. Ele finalmente tem a chance de ser o primeiro piloto. Não posso torná-lo segundo piloto de novo", diz o personagem de Ayrton, que ouve de Lauda que "isso é besteira."