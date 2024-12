Senna estava certo em desconfiar que carro de Schumacher era irregular?

A série 'Senna' da Netflix mostra um Ayrton Senna indo para o carro para o que seria sua última largada preocupado com a segurança do GP de San Marino após dois acidentes graves em dois dias e também desconfiado de que não estava em uma disputa igual com o líder do campeonato, Michael Schumacher, piloto da Benetton.

Senna não tinha nenhum ponto no campeonato, enquanto o alemão tinha vencido as duas primeiras corridas da temporada de 1994. No Brasil, ele deu uma volta em cima do segundo colocado, o companheiro de Senna na Williams, Damon Hill, enquanto o brasileiro tinha rodado sozinho, culpando uma mudança de comportamento repentina no carro.

'Tenho que lutar contra um carro ilegal'

Na segunda etapa, disputada no circuito de Aida, no Japão, Senna chegou a pedir a pessoas próximas se posicionarem em determinados pontos da pista escutando o carro da Benetton. Nestes pontos, acreditava o brasileiro, daria para identificar se o carro tinha mesmo algum sistema de controle de tração, um dos sistemas eletrônicos que tinham sido banidos entre 1993 e 1994.