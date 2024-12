Por que Nelson Piquet só aparece por 50 segundos na série sobre Senna?

Depois, Piquet volta a aparecer na reprodução de uma reunião dos pilotos antes do GP do Japão de 1990, que funciona como um elemento para explicar a revolta de Senna antes daquela que foi sua atitude mais questionada por todos esses anos, de não evitar a batida com Prost que lhe deu o bicampeonato. A fala de Piquet naquela reunião, expondo como a federação de automobilismo mudava as regras da maneira como julgava servir seus interesses, torna ainda mais difícil contar essa história de ódio entre os pilotos brasileiros.

Mas é claro que diminuir a importância de Piquet na história de Senna foi uma opção deliberada, assim como o papel menor dado a Adriane Galisteu na produção. Chico Serra tem mais tempo de tela que Piquet, Rubens Barrichello tem mais tempo de tela e até mesmo Niki Lauda.

"É um personagem impossível de ignorar na história do automobilismo", afirmou o ator Hugo Bonemer, que interpreta Nelson Piquet na série, à Splash. "Eu faço apenas reconstituições de momentos que existiram e foram filmados. Essa é minha participação na série. Então não existe uma construção para dizer quem o Piquet é. Existe uma reprodução respeitosa e uma tentativa de autenticidade."

Também é fato que essa rivalidade Senna e Piquet sempre foi algo muito mais forte internamente no Brasil, até pela insistência da imprensa em focar nisso, do que internacionalmente, até porque eles não estiveram no auge ao mesmo tempo na Fórmula 1. Isso aconteceu entre Senna e Prost, então não dá para comparar com o antagonismo do francês nas pistas e, quase por consequência, no presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, fora delas.

Qualquer retrospectiva da vida de Ayrton Senna no Brasil passa pela rivalidade dele com Nelson Piquet em seus primeiros anos de Fórmula 1, mas esse não foi um tema abordado na série da Netflix que narra a trajetória do tricampeão desde o início no kart até o acidente fatal de 30 anos atrás. Piquet, na verdade, só aparece na produção por 50 segundos, somando duas sequências, conforme levantamento da Splash.

De acordo com os responsáveis pela série 'Senna', essa opção foi feita porque, do ponto de vista da dramaturgia, o personagem ficaria 'perdido' na trama, com uma presença sem um começo, meio e fim, como é possível fazer com Prost, com as conversas que ele e Senna têm durante o final de semana do GP de San Marino.