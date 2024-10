GP do México: Datas, horários e tudo sobre a 20ª etapa do campeonato da F1

As equipes usam sua configuração máxima de pressão aerodinâmica (como em Mônaco) e, ainda assim, os pilotos sentem muita falta de aderência nas freadas (como se estivessem em Monza). Isso tem a ver com a pouca resistência ao ar, relacionada à altitude.

O resultado são carros bastante nervosos também por outro fator: é um dos circuitos com menor rugosidade da temporada, ou seja, um dos mais lisos. Então o piloto consegue fazer muita diferença se controlar esse "nervosismo" dos carros. Sem que os pneus escorreguem, eles duram muito mais. E a Pirelli está mantendo a decisão tomada antes da corrida do ano passado de usar os pneus mais macios de sua gama no México.

Outro problema relacionado à altitude é a alimentação de oxigênio do turbo. A turbina passa a girar mais rápido para compensar e isso pode ser ruim para o desempenho de algumas unidades de potência. Também há dificuldades de refrigerar os freios e o carro como um todo. Mas simplesmente abrir todas as entradas de ar diminui a eficiência aerodinâmica do carro, então as equipes precisam encontrar um equilíbrio para se dar bem no México.