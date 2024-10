Ferrari muda sina dos últimos anos e aparece como elemento surpresa na F1

É claro que a McLaren vem demonstrando ser o carro com a janela de funcionamento mais ampla, ou seja, aquele que funciona bem no maior número de condições ( e aí entram condições climáticas e características de pista), e a Red Bull levou para Austin atualizações que pareceram ter ‘acalmado’ o carro, embora as saídas de frente tenham reaparecido durante o GP dos Estados Unidos no domingo. Mas isso não é anormal quando se faz alterações no carro e agora depende mais da compreensão que a equipe tem do carro que tem em mãos.

A concorrência é forte, mas o que é encorajador para a Ferrari é a mudança de uma tendência que vem de muito tempo para cá.

A queda de desempenho na segunda metade do campeonato vinha sendo uma constante desde os tempos de Fernando Alonso na Scuderia no início da década de 2010. Anos depois, quando a Ferrari passou a lutar mais frequentemente pela vitória com Vettel em 2017, 2018 e 2019, a queda ao longo do ano foi bastante clara. E voltou a ocorrer em 2022, quando foi a Ferrari quem despontou bem no início do novo regulamento, mas logo foi superada pela Red Bull e não conseguiu reagir.

Ano passado o time já havia esboçado uma temporada diferente, melhorando nas últimas provas, e começaram bem 2024 também, mas o assoalho que estreou na Espanha atrapalhou bastante os resultados no meio da temporada.

Mas o chefe da equipe, Fred Vasseur, não quer pensar em lutar pelo título, pelo menos no momento. "Não estamos pensando no campeonato e quero manter a equipe nesse clima porque acho importante estar focado no desempenho puro, sessão após sessão, e não ter o campeonato na cabeça", explicou.

"Uma ou duas semanas atrás, todo mundo falava da McLaren, antes disso era a Mercedes e antes disso era a Red Bull. Temos que encarar isso com um pouco de distanciamento, nunca falamos de algo assim porque sabemos que ainda é um longo caminho", disse ele ao podcast oficial da F1.