Por que o GP dos EUA pode mudar a cara do campeonato na reta final da F1

As equipes que estão em terceiro e quarto lugares no campeonato também terão novidades em Austin, mas com táticas diferentes. A Ferrari introduziu um novo assoalho em Monza, e só no GP dos Estados Unidos terá a prova final se ele resolveu os problemas com os saltos, que voltaram a atormentar o time após a atualização do GP da Espanha, em junho. Isso porque a pista de Austin tem curvas de alta velocidade, onde o problema aparece de forma acentuada.

Não coincidentemente, a equipe não planeja mais grandes atualizações daqui até o final do ano, já tendo encerrado há semanas o trabalho no túnel de vento do carro deste ano.

"Todos sabemos que já começamos o desenvolvimento do próximo carro, e vamos fazer o máximo para trazer upgrades pequenos na próxima corrida", disse Fred Vasseur, referindo-se a Austin. "Acho que vai ser o último upgrade para todo mundo, e certamente será para nós."

Já a Mercedes, cujo rendimento caiu a partir do GP da Holanda, planeja introduzir peças menores em algumas corridas nesta reta final, e não concentrar as novidades em Austin. Isso pode ser positivo, lembrando que o GP dos Estados Unidos será disputado em formato sprint e, por isso, há apenas um treino livre para as equipes se prepararem.