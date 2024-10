Por que o recordista de poles Hamilton anda sofrendo nas classificações?

Mas há um fato: Hamilton vem fazendo boas corridas nos últimos anos, mas vem deixando a desejar nas classificações.

É bem verdade que, por boa parte das últimas três temporadas, o heptacampeão testou várias soluções em termos de acerto do carro junto com a Mercedes, e é natural que seja mais difícil saber qual é o limite do carro em uma volta lançada se você está mudando a configuração o tempo todo. Mas esses experimentos não têm sido feitos neste último terço da temporada e, mesmo assim, o rendimento do britânico não melhorou.

Qual é a dificuldade de Hamilton?

"É mais uma questão de como ele quer atacar a curva", explicou o chefe de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin. "Quando você faz isso, o carro sai de traseira. E você começa a aumentar a temperatura do pneu. Então a maior parte do nosso trabalho tem sido dar a ele um carro com o qual ele consiga usar seu estilo agressivo, extrair o tempo de volta dele sem que ele seja pego de surpresa."

Está claro que a dificuldade de Hamilton - e aí é difícil apontar se é algo inerente ao atual regulamento ou aos carros da Mercedes no atual regulamento, uma vez que eles têm muitos desafios em termos de equilíbrio e inconsistência na maneira como colocam temperatura nos pneus - aparece quando ele tenta extrair o máximo de desempenho em uma volta lançada na classificação. Houve situações em que ele fez terceiros treinos livres (aqueles em que o piloto simula exatamente uma classificação), foi muito bem, e depois não conseguiu replicar o mesmo desempenho na definição do grid.

Outros pilotos também enfrentam inconsistências. Seu companheiro, George Russell, por exemplo, tem criticado duramente os pneus Pirelli, acreditando que eles são a fonte do sobe e desce de performance. Hamilton não parece compartilhar da mesma desconfiança. Russell leva vantagem no duelo interno de posições de largada na Mercedes, mas as margens entre os dois costumam ser bastante pequenas.