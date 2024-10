F1 também tem ponto cego? O que um piloto enxerga dentro do carro

A preocupação com a segurança foi fazendo com que os pilotos ficassem cada vez mais cercados de proteções: as laterais dos cockpits foram subindo e a introdução do halo em 2018, com uma haste bem no meio do campo de visão dos pilotos foram mudanças fundamentais para protegê-los, mas também fizeram os pilotos enxergarem muito menos. Não é raro ouvirmos os pilotos pedindo para os engenheiros checarem se há danos na asa dianteira, por exemplo, e isso dá a medida do que eles realmente conseguem ver quando estão pilotando. E não é muita coisa.

"Vemos talvez menos do que a câmera a bordo mostra às vezes, porque estamos sentados ainda mais embaixo da câmera", explicou Fernando Alonso. "Às vezes, quanto menos você vê, mais rápido você é!", brincou o piloto.

Alonso explicou que, na verdade, geralmente o foco está mais à frente, então não conseguir ver exatamente onde seu carro termina, por exemplo, não é um problema. "Nos concentramos tanto em coisas muito distantes, que talvez não pareçam tão óbvias vistas de fora. O carro é muito rápido, obviamente, então as coisas chegam até você em um ritmo muito rápido. Então às vezes olhamos para 300 metros, 400 metros de distância de nós, porque em dois décimos de segundo estaremos lá. Então esse é o foco que temos e, para esse tipo de visão, acho que vemos o suficiente do carro."