Colapinto diz que é mais difícil ser sul-americano na F1 e elogia Bortoleto

Franco Colapinto não aparecia entre os principais candidatos para substituir Logan Sargeant na Williams na mídia e, três corridas depois da estreia do argentino, é de se perguntar o porquê. É fato que sua experiência com carros de F1 não era das mais extensas. Ele tinha feito um dia de teste em Abu Dhabi no final do ano passado e uma sessão de treinos livres no GP da Grã-Bretanha, em julho. Mas tinha ido bem em ambas as ocasiões, e vinha fazendo um bom trabalho também no simulador da Williams, algo importante para as equipes da F1 em tempos de testes limitados.

Dois fatores pesavam contra ele, e estão interligados. Colapinto nunca esteve entre aqueles pilotos que conseguem os melhores orçamentos, e isso fez com que ele nunca andasse em equipes de ponta nas categorias de base. Mesmo em categorias nas quais se corre com carros iguais, o orçamento faz a diferença na maneira como cada time aproveita o equipamento que tem em mãos, então os bons resultados de um piloto com menos orçamento são menos óbvios que os dos rivais.

E ele é argentino, o que não ajudava em termos de orçamento e também a ser levado tão a sério no automobilismo europeu. "É sempre mais complicado ser sul-americano. É mais difícil se conectar por muitos fatores. Mas obviamente estou feliz por ter conseguido me conectar. A Williams é uma equipe que sempre me dá oportunidades para jovens pilotos. Eles me deram oportunidade, muita confiança e foi meio que uma aposta. Então, obviamente, estou muito feliz por mostrar que mereço a oportunidade", disse a nova sensação da F1 em entrevista exclusiva ao UOL Esporte.