De saída, Hamilton está excluído das reuniões da Mercedes? Não é bem assim

Com sua ida para a Ferrari em 2025 já definida desde o início do ano, Lewis Hamilton está vivendo dentro da Mercedes algo que é normal para pilotos que vivem esse tipo de situação, sendo naturalmente excluído de reuniões que são mais estratégicas a médio prazo, como na discussão do direcionamento do desenvolvimento do carro do ano que vem. E isso significa o crescimento do piloto que fica no time. No caso, George Russell, que se prepara para sua quarta temporada em Brackley.

O próprio chefe da equipe, Toto Wolff, disse recentemente que a participação de Hamilton "começa a desacelerar" daqui em diante, lembrando que as equipes já estão desenvolvendo peças para 2025. Perguntado pelo UOL Esporte sobre esse processo, contudo, Russell preferiu minimizar o efeito das mudanças na dinâmica entre ele, Hamilton e a Mercedes especialmente nestes últimos meses do britânico no time.

"O fato é que não há nenhum piloto que projete o carro ou seja um aerodinamicista que realmente influencie substancialmente o desempenho global do carro. Nosso principal dever é dar feedback, dizendo que queremos um pouco mais de downforce na frente em determinada fase de curva ou que estamos com dificuldades em outra parte da curva, em alta ou baixa velocidade, seja o que for", explicou Russell ao UOL Esporte.