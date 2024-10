Como a Renault acertou a mão no motor e decidiu sair da F1 como fabricante

O processo que começou com consultas em abril e tomou forma em junho foi comunicado aos funcionários da fábrica de Viry: a Renault vai parar de fabricar motores para a F1. Uma decisão puramente comercial, de quem olhou para os gastos e comparou com o que seria investido na compra de unidades de potência como cliente. E essa é uma conta que só bate do ponto de vista esportivo se o projeto não for o de vencer campeonatos mas, sim, de vender o time.

Olhando de fora, não parece uma decisão sem sentido. Afinal, desde que a F1 adotou as unidades de potência híbridas em 2014, a Renault sempre esteve um passo atrás das demais, sem conseguir um motor tão eficiente mesmo fazendo mudanças radicais no projeto ao longo desse tempo.

Então, se é para gastar mais para ter um motor pior, por que não economizar e ganhar rendimento? Mas há dois 'poréns' importantes relacionados à mudança de regulamento da F1 em 2026, que foca justamente nos motores.