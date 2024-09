Hamilton fala sobre desafios com saúde mental e o que fez expor o racismo

Lewis Hamilton chegou a usar o termo depressão para descrever as dificuldades que teve com sua saúde em alguns momentos de sua vida, contou como sente que sua mente está mais "refinada" atualmente e revelou o que o fez tornar a luta contra o racismo uma prioridade na sua vida, em uma rara entrevista exclusiva, para a edição de domingo do jornal britânico The Times, em um ano de transição para ele, que está deixando a Mercedes e indo para a Ferrari.

"Quando estava nos meus 20 e poucos anos, tive algumas fases muito difíceis. Na verdade, eu tive dificuldades com minha saúde mental durante a minha vida. Depressão. Desde muito cedo, eu tinha uns 13 anos. Acho que foi a pressão do automobilismo e de ter dificuldades na escola, o bullying. Eu não tinha ninguém para conversar", disse o heptacampeão da F1.

Filho de uma mãe branca inglesa e um pai negro também inglês, mas de ascendência grenadina, no Caribe, Hamilton contou que o racismo nunca foi um assunto em casa, mesmo com ele tendo ido morar na casa do pai poucos anos depois da separação do casal, quando ele tinha dois anos.