Sem piloto da casa, GP de Miami aposta em Norris e foca em torcedores fiéis

É justo dizer que as corridas norte-americanas do calendário da Fórmula 1 levaram dois golpes nas últimas semanas: perderam o único representante do país no grid, Logan Sargeant, e também aquele que era mais identificado com sua cultura, Daniel Ricciardo. Ambos foram substituídos - por Franco Colapinto e Liam Lawson, respectivamente - neste mês de setembro. Mas pelo menos os promotores de Miami já encontraram uma saída: apostar na relação de Lando Norris com o palco de sua primeira vitória na F1.

"Não queremos nos pautar por nacionalidades", explicou Tyler Epp, presidente do GP de Miami, falando com exclusividade para o UOL Esporte. "Tivemos a oportunidade de construir um relacionamento com a McLaren e Lando, dada a sua primeira vitória em Miami no ano passado. E só porque ele não é americano não significa que não tenhamos como trabalhar com ele."

"Teremos uma arquibancada da McLaren ano que vem na marina. Estamos fazendo um pacote que inclui chapéu, garrafa de água e a oportunidade de fazer uma volta rápida no fim de semana de corrida com a McLaren. Então esse tipo de coisa para nós, esse tipo de ativação e essa parceria de trabalho com quem está no paddock, não é realmente ditado pela nacionalidade."