Porto estuda entrar na Fifa contra o São Paulo por causa de Wendell

O departamento jurídico do Porto tem estudado nas últimas horas entrar na Fifa contra o São Paulo pelo suposto "aliciamento" de Wendell, cujo contrato com os portugueses termina em junho deste ano.

O clube português desconfia que o Tricolor fechou um pré-contrato com o experiente lateral-esquerdo antes do prazo determinado por lei, o que, caso seja confirmado, pode trazer problemas burocráticos para os brasileiros.

Por outro lado, o clube do Morumbi se defende ao dizer que comunicou ao Porto na última sexta-feira (4) que o pré-acordo com o jogador está agendado para acontecer somente na segunda-feira (6), data, esta, dentro do limite legal.