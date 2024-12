Internacional sonda situação do atacante Marquinhos, ex-Fluminense

Prestes a negociar Wesley para o futebol europeu, o Internacional avalia nomes no mercado para o seu ataque e tem no seu radar o ponta Marquinhos, que atuou pelo Fluminense neste ano e pertence ao Arsenal, da Inglaterra.

O Colorado sondou a situação do atacante de 21 anos, que não retornará para o time inglês em 2025. A ideia do time gaúcho seria discutir um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo.

O Inter avalia que Marquinhos seria um modelo Wesley de reforço, não muito caro e que poderia recuperar a boa forma no clube. Outro trunfo, caso decida avançar nas conversas, seria a boa relação da diretoria colorada com os empresários do atleta, a OTB Sports, que já tem Bruno Henrique no time gaúcho.