Artur Jorge: duas ofertas e multa rescisória de apenas R$ 13 milhões

Campeão da Copa Libertadores e muito perto de garantir também o título do Campeonato Brasileiro, Artur Jorge está blindado no Botafogo por uma multa rescisória considerada muito baixa para o tamanho do seu impacto no futebol brasileiro: somente 2 milhões de euros (quase R$ 13 milhões).

Vinculado ao Glorioso até dezembro de 2025, o técnico português tem sido alvo de algumas consultas no mercado da bola nas últimas semanas. Os interessados já tomaram conhecimento do valor para contratá-lo.

Neste momento, dois clubes do exterior em concreto, inclusive, estão dispostos a pagar a multa do português, que então passaria a ter o salário praticamente triplicado. O investidor norte-americano John Textor está ciente disso, mas internamente a diretoria alvinegra não fez ainda qualquer movimento para evitar tal desfecho.