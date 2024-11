Santos decide demitir Fábio Carille após conquista da Série B

Fim da linha. O Santos decidiu, na tarde desta segunda-feira (18) pela saída do técnico Fábio Carille.

A demissão do treinador de 51 anos vem um dia após a derrota para o CRB, na Vila Belmiro, na partida que ficou marcada por fortes protestos da torcida alvinegra contra a continuidade de Carille. Apesar do acesso e título, a permanência do profissional para 2025 era vista como difícil de acontecer. As partes costuram um acordo e esperam oficializar a saída em breve.

Com o acesso, à Série A, Carille teve contrato renovado automaticamente até o final de 2025. Agora, a diretoria do Peixe terá que arcar com a multa rescisória para demitir o treinador. Pedro Caixinha, do ex-técnico do Bragantino, é bem avaliado nos bastidores do clube para ser o novo técnico.