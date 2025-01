Dica de férias: filme conta história de nigeriano que venceu a poderosa NFL

Esta é uma história que precisa ser contada sempre, para nunca ser esquecida. E serve de exemplo para vários esportes, como o futebol, que ainda tenta avançar em protocolo para choques de cabeça.

O sistema transacional do esporte ultrapassa os limites jurídicos, abrangendo também sociologia, cultura e diálogos, nem sempre tranquilos.

Vamos falar hoje justamente disso. De um diálogo provocado por um médico africano, com cidadania americana, que incomodou os comandantes da NFL, que se negaram a conversar. Mesmo assim, desse quase monólogo surgiram mudanças importantíssimas para a segurança do esporte, muito embora a liga não admita isso de forma transparente. Tem conversa, tem questionamento às regras, tem conflito, tem mudança.

Uma pesquisa assustadora

Ao caso. Resumidamente. Em 2002 o médico Bennet Omalu, legista, se deparou com Mike Webster, um ídolo do futebol americano que acabara de morrer com apenas 50 anos. Omalu costumava repetir que se preocupava não com a forma como as pessoas viviam, mas sim como morriam. A hipótese de ataque cardíaco, como se suspeitava, nunca foi recebida por Omalu. Até porque o ex-atleta apresentava um quadro de demência surpreendente nos últimos anos de vida. Ele precisava entender aquela morte.

"Iron Mike" era um "center", a mais violenta das posições do esporte. Ele sofreu uma tempestade incansável de golpes ao logo da carreira. Segundo estimativas, foram mais de 25 mil colisões em campo. Na autópsia, Omalu não abriu mão de analisar o cérebro de Mike, mesmo com a oposição de muita gente. No exame, encontrou uma série de pequenas lesões. O mesmo aconteceu com outras autópsias feitas com ex-jogadores de futebol americano.