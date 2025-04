Vasco x Puerto Cabello: palpite, onde assistir, horário e escalações - Sulamericana

Desempenho recente e Estatísticas do Puerto Cabello

O Puerto Cabello é o “patinho feio” do grupo G da Sul-Americana. O clube não consegue destaque nem mesmo no futebol nacional, ocupando a 5ª posição do Campeonato Venezuelano.

Na sua estreia na Sul-Americana, o time até marcou dois gols no Lanús, jogando em casa, e depois disso ainda viu o seu adversário ficar com dez jogadores em campo após uma expulsão. Porém, o baixo nível técnico ficou evidente e, mesmo com tudo a seu favor, deixou a equipe argentina chegar ao empate.

O ponto positivo para os venezuelanos é a invencibilidade de seis jogos, com duas vitórias e quatro empates. A coincidência fica no nome do treinador da equipe, homônimo do Cruzmaltino: Vasco Faísca.

Últimos 5 jogos do Puerto Cabello: