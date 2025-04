Tigres x Los Angeles Galaxy Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações – 08/04

🎯 Palpite 1. Vitória do Tigres – Odd de 1.42 na Alfa

Tigres tem um histórico sólido em casa, com apenas uma derrota nos últimos 17 jogos da Concacaf disputados no Estádio Universitário (13 vitórias e 3 empates).

Além disso, o Los Angeles Galaxy atravessa uma fase difícil, ocupando a última posição na Conferência Oeste da MLS 2025, com cinco derrotas e dois empates em sete partidas. Por isso, este palpite em Resultado Final aqui tem boas chances de acontecer.

Toque no botão para fazer o palpite!

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Palpite 2. Menos de 2.5 gols no total – Odd de 1.88 na Reals

O primeiro jogo entre as equipes terminou em 0 a 0, e o Tigres não marcou nos últimos três jogos, totalizando 270 minutos sem balançar as redes . O Galaxy também tem encontrado dificuldades ofensivas, o que sugere uma partida com poucos gols.