Palmeiras x Cerro Porteño: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Libertadores 2025

Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Sim

O Palmeiras sofreu gols em 53% dos jogos e o Cerro marcou em 80% das últimas 10 partidas. A média de gols sofridos do time paraguaio também é próxima de 1 por jogo, o que abre brecha para um confronto com chances dos dois lados.

Além disso, o histórico recente mostra que ambas marcaram em 3 dos últimos 4 jogos do Verdão. A odd de 2.05 na Alfa.bet tem valor interessante diante do contexto e do ataque regular do Cerro.

Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida

O Palmeiras teve 50% de jogos com mais de 2.5 gols na temporada, e o Cerro Porteño chega com média ofensiva de 1.76 gols por partida. A última vitória paraguaia foi por 4x2, reforçando o viés de jogos abertos.