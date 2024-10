Declaração de Ramón Díaz pode acarretar em rescisão de contrato de Giovane

Theotonio Chermont, advogado trabalhista, explica que o clube pode afastar qualquer jogador que esteja em más condições, mas não há previsão legal para que esse afastamento ocorra com a finalidade de forçar o atleta a aceitar condições de trabalho que não sejam do seu interesse.

"É uma bizarrice sem tamanho em diversos aspectos. Primeiro, não cabe retaliação do clube, menos ainda através do técnico - e não da diretoria - a fim de forçar que os atletas afastados aceitem o que lhes foi oferecido. Trata-se de condenável chantagem explícita, a partir do momento em que foi expressamente admitida pelo treinador, algo pouco inteligente. O clube empregador tem o poder potestativo de afastar qualquer atleta que esteja em más condições, mas não há previsão legal para que esse afastamento ocorra com o intuito de forçar o atleta a aceitar condições de trabalho que não sejam do seu interesse. Trata-se de ato abusivo, ilegal e arbitrário que caracteriza assédio moral e justifica, inclusive, a rescisão indireta do contrato de trabalho, pois fere a dignidade humana do trabalhador e prejudica sua vida profissional e pessoal", comenta.

Geovane e Corinthians

A última vez que Giovane entrou em campo foi na partida contra o Flamengo, no último domingo (20), pela semifinal da Copa do Brasil, quando entrou no segundo tempo. Contra o Racing, porém, ele não foi relacionado.

Com a camisa do Corinthians, Giovane disputou 46 jogos, sendo 6 como titular, e anotou 4 gols. O vínculo do jogador com o Timão é válido até julho de 2025.

