Vitão pode ser punido por fala sobre arbitragem de Corinthians x Inter

"Teve o lance do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Bota esse árbitro cagado, vai ser sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria!", acrescentou.

Vitão pode ser punido pela Justiça Desportiva por declaração?

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo afirmam que o defensor do Inter corre risco de ser denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas falas contra a arbitragem.

"As declarações de Vitão, ao sugerir que o Inter jogou 'contra 12' e questionar a imparcialidade da arbitragem, podem, sim, resultar em punição. O artigo 258 do CBJD prevê sanções para quem reclamar de forma desrespeitosa das decisões arbitrais. Além disso, insinuar que a arbitragem favorece o adversário compromete o princípio da paridade de armas, fundamental para o esporte justo. Sem paridade, o conceito de competição leal é abalado, o que eleva as falas de Vitão acima de meras reclamações de jogo, sugerindo algo mais grave", conta a advogada Fernanda Soares, especialista em direito desportivo e sócia da AK Direito na Comunicação e no Esporte.

A especialista explica ainda que, caso a Procuradoria do STJD adote uma interpretação mais rigorosa, as declarações podem ser enquadradas no artigo 243-F, que pune ofensas à honra do árbitro com penas mais severas, como suspensão de 4 a 6 partidas e multa.

"A gravidade das palavras, como 'árbitro cagado' e a insinuação de favorecimento recorrente, reforça o risco de uma denúncia e punição", acrescenta a advogada.