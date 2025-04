Afinal, seleção brasileira poderia jogar de vermelho? Entenda

Gustavo Lopes, advogado especializado em direito desportivo, entende que juridicamente a camisa da Seleção pode ser na cor vermelha.

"O Estatuto da CBF é claro ao permitir a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, desde que aprovados pela diretoria, e não exige que todos os uniformes contenham necessariamente todas as cores da bandeira nacional. Essa flexibilidade abre espaço para variações que respeitem a história e a identidade do País. Além disso, vale lembrar que o vermelho faz parte da própria história do Brasil. O nome 'Brasil' vem do pau-brasil, árvore que produzia uma tinta avermelhada, cor de brasa - daí o nome. Mais do que isso, o Brasil já teve bandeiras com elementos vermelhos, como a da época do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e até mesmo durante o período da Confederação do Equador", conta.

"Portanto, uma eventual camisa vermelha não fere tradição, nem estatuto - ela dialoga com a trajetória simbólica do País. É importante reforçar também que nem tudo precisa ser politizado. O verde e o amarelo não pertencem à direita, assim como o vermelho não pertence à esquerda. A Seleção Brasileira é de todos, e o povo brasileiro precisa reaprender a conviver com a diferença. Futebol é paixão, identidade, e também memória cultural - não deve ser reduzido a trincheira ideológica", acrescenta o advogado.

Sobre a possibilidade de jogar com a camisa na Copa do Mundo de 2026, os dois especialistas lembram que para isso seria necessário convocar uma Assembleia de mudar o Estatuto da entidade.

CBF se manifesta sobre boato

A CBF se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira (29) sobre as recentes especulações de que a nova camisa número 2 da Seleção seria vermelha na Copa do Mundo de 2026.