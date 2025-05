Cassio, Tite e quem mais? Saúde mental no esporte exige atenção urgente

A declaração do goleiro reacendeu um importante e necessário debate no esporte: a saúde mental de quem trabalha com esporte. Recentemente, Tite também anunciou um período de afastamento para cuidar da saúde.

A saúde mental dos atletas de alto rendimento passou a ser um assunto discutido com maior frequência nos últimos anos, principalmente após o emblemático caso envolvendo a ginasta norte-americana Simone Biles, que decidiu abdicar de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, por conta da instabilidade emocional que passava na época.

Segundo João Ricardo Cozac, psicólogo e presidente da Associação Paulista Psicologia no Esporte, a parte mental e emocional é a base de um atleta.

"No triângulo da preparação esportiva, de um lado temos a parte física, do outro a parte técnica, e a base dessa pirâmide é a parte mental e emocional. Tanto nas categorias de base como no profissional, é preciso fortalecer os atletas para encarar as pressões da carreira profissional, a expectativa da mídia, da torcida, para poder dar conta de uma rotina bastante cansativa de jogos, treinos e viagens", ressalta o especialista.

A psicóloga esportiva Carolina Reis, que atua com os jovens atletas do Ibrachina FC - clube fundado em 2020 e um dos principais formadores de atletas do futebol paulista - destaca a importância da psicologia no esporte em meio à pressão por resultados positivos.

"Mais uma vez vemos um atleta referência em nossa nação falar de saúde mental, o Cassio nos alerta. Se observamos bem, todo o ser vivo está num continuum de saúde e doença, momentos que estamos saudáveis, momentos que nos sentimos saudáveis, momentos que nos sentimos doentes, momentos que estamos doentes. Quando falamos de saúde mental no esporte, costumo usar o termo 'redução de danos' pois o atleta busca o máximo de sua performance, altas cobranças por resultado, suas ações precisar ser impecáveis, os erros em alguns cenários são imperdoáveis, a pessoa que vem antes do atleta, aquele indivíduo não é visto e muitas vezes suas necessidades são negligenciadas, falar sobre saúde mental no esporte ainda é um tabu, muitos desconhecem a função do Psicólogo do Esporte", afirma.