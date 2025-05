O que pode acontecer com Ednaldo Rodrigues e CBF em julgamento do STF

O Lei em Campo conversou com o advogado Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo, para entender os possíveis desdobramentos.

Ednaldo Rodrigues pode ser retirado do cargo no julgamento do dia 28? "Sim! Ednaldo Rodrigues pode ser destituído do cargo em caso de derrubada da liminar, o que dependeria do teor da decisão de mérito a ser proferida pelo Pleno do STF. Em caso de afastamento, a tendência seria nomear um interventor até novas eleições, sempre com o risco de a FIFA punir a CBF por conta de interferência estatal e ferimento à autonomia", afirma.

O julgamento da ADI 7580 pode mudar o futuro do futebol brasileiro? "Em tese poderia, mas não devemos ter novidades. A tendência é que os ministros do STF reafirmem a autonomia das entidades desportivas e ratifiquem a legitimidade do MP para celebrar TACs com essas entidades".

Se o STF homologou o acordo, o caso ainda pode ser analisado pelo Pleno? "Sim, pois o acordo extinguiu as ações pendentes sobre o TAC entre o MP e a CBF, mas não a ADI em si", explica.

A petição alegando falsidade da assinatura pode anular o termo que garantiu posse de Ednaldo? "Em tese sim, pois há alegação de vício de consentimento. Tudo dependerá da comprovação efetiva da fraude", pondera.

FIFA de olho