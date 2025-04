Apesar da polêmica, jogo Sport e Fortaleza não corre risco de ser anulado

A 6ª rodada do Brasileirão 2025 foi marcada por um lance bastante polêmica envolvendo a arbitragem durante o empate sem gols entre Sport e Fortaleza, ocorrido no sábado (26), na Ilha do Retiro.

No segundo tempo, um lance de possível gol do Fortaleza precisou da ajuda do árbitro de vídeo. O árbitro Matheus Candançan (FIFA) foi chamado ao VAR e, diante da falta de conclusão das imagens se a bola ultrapassou por completo a linha, decidiu prevalecer com a decisão de campo e não marcar o gol.

Os jogadores do Fortaleza e membros da comissão técnica, no banco de reservas, demonstraram bastante irritação com a decisão. Após a partida, o clube emitiu uma nota oficial sobre o lance.