O dia em que uma norma de direitos humanos devolveu medalha à corredora

A compatibilidade com a CEDH e a aplicação retroativa de regras disciplinares

Esse caso representa uma das raras situações em que uma atleta contestou com sucesso as regras disciplinares de uma entidade esportiva com base na Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH). O ponto central foi a tentativa de aplicação retroativa de um prazo prescricional mais longo a um caso já prescrito quando da entrada em vigor da nova regra.

Vale destacar que a proibição de retroação não se aplica a normas mais favoráveis, conforme reiterado pelos painéis do TAS com base no princípio da lex mitior, reconhecido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

Nesse aspecto, a CEDH e sua interpretação pelo TEDH têm sido consideradas pelo TAS em suas decisões. O esporte e o Direito caminham juntos, e ambos devem estar alinhados com a proteção dos direitos humanos.

