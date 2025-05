Entenda decisão de Gilmar sobre CBF e futuro de Ednaldo na presidência

Para Marsiglia, "da mesma forma que o ministro Gilmar, diante da possível nulidade, poderia ter decidido pelo afastamento provisório de Ednaldo, o mesmo poderá ocorrer por ocasião do julgamento da ADI."

Com a decisão proferida nesta quarta-feira, o advogado Carlos Henrique Ramos entende não haver mais possibilidade do afastamento do dirigente do comando da CBF.

"Me parece que não mais, pois a decisão versará sobre a legitimidade do MP para celebrar TACs com as entidades desportivas. Como Ednaldo Rodrigues já foi reeleito, não está mais no poder por conta da liminar anterior ou do TAC celebrado no pleito passado. A eficácia do julgado será prospectiva", avalia.

Fernanda Soares também não vê chances de afastamento imediato, mas acredita que o julgamento da ADI 7580 pode impactar indiretamente a permanência de Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF.

"A liminar do ministro Gilmar Mendes reconduziu Ednaldo Rodrigues em janeiro de 2024 e está relacionada à ADI 7580, mas o acordo homologado em fevereiro de 2025 entre a CBF e outros dirigentes encerrou o mérito da ação no que diz respeito à sua presidência. Sendo assim, o julgamento focará na constitucionalidade de dispositivos da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte, e não na situação específica do dirigente. Mas certamente pode haver questionamentos sobre a presidência, a depender do resultado. A apuração no TJ-RJ sobre a suposta fraude na assinatura de Antônio Carlos Nunes pode, futuramente, trazer novos desdobramentos, caso sejam comprovados vícios no acordo", acrescenta a especialista.

Nos siga nas redes sociais: @leiemcampo