Avança no Congresso PL que cria setor para mulheres e crianças em estádios

"Por outro lado, me entristece ler a proposta do parágrafo segundo, bem como sua justificativa. É o claro retrato de que nossa sociedade falhou. É compreensível a ideia de ter uma área na qual a proteção de mulheres e crianças seja maior, mas segregar nunca me parece a melhor opção. Uma família que fosse ao estádio não poderia assistir às partidas junta? O pai teria que ir para outro setor da arquibancada? A sensação que me passa é que não se quer resolver o problema da violência nos estádios, mas criar uma pequena área onde exista a sensação de segurança. Outro ponto a se destacar é que tal medida não resolve as questões de violência no entorno do estádio, que hoje são mais graves e numerosas que aquelas ocorridas do lado de dentro", questiona o colunista do Lei em Campo.

A advogada Luiza Castilho enxerga a proposta como um passo importante para fazer com que o ambiente do futebol se torne um pouco mais acolhedor e democrático.

"Como mulher que já foi sozinha inúmeras vezes a jogos de futebol, vivi situações desconfortáveis e perigosas, que poderiam ter sido evitadas se houvesse um espaço em que eu realmente me sentisse segura. Se setores exclusivos, com boa visibilidade, afastados das áreas de maior risco e com equipes de segurança treinadas, forem o caminho para que mulheres e crianças se sintam mais protegidas, voltem ou comecem a frequentar os estádios, então é por aí que devemos seguir. Vejo a aprovação do PL 3736/2024 como um passo bem significativo para garantir esse ambiente mais acolhedor e democrático no futebol, além de estar em conformidade com a nossa Constituição e a própria Lei Geral do Esporte, que estabelece no art. 2º, a segurança como um dos princípios fundamentais do esporte", avalia a advogada especialista em direito desportivo da Rosa Castilho Sociedade de Advogadas.

A especialista pondera, porém, que o desafio da segurança não deve ficar restrito apenas ao perímetro do estádio.

"Acredito que seja importante reafirmar que não se trata de segregação, vez que o setor preferencial deve ser uma opção, nunca uma imposição. Por isso, a comunicação clara sobre essa escolha é fundamental para que esse direito seja exercido com liberdade e consciência. Porém, o desafio da segurança não se limita ao interior do estádio, já que o trajeto até o jogo e a volta para casa ainda são percursos de medo e vulnerabilidade para muitas torcedoras. Não podemos fechar os olhos para isso e achar que já estamos fazendo o suficiente. É um problema estrutural, social e cultural, contra o qual ainda teremos que lutar por muito tempo", acrescenta.

Tramitação