Afastamento de Ednaldo da CBF via STF poderia tirar Brasil da Copa?

A FIFA proíbe expressamente qualquer interferência governamental nas federações nacionais de futebol, conforme os artigos 14 e 19 de seu Estatuto. Essas normas exigem que as federações administrem seus assuntos com independência, protegendo suas eleições e estatutos de influências externas. Quando isso é violado, a FIFA pode aplicar sanções como a suspensão imediata da federação, impedindo a participação em torneios internacionais e o acesso a financiamentos.

A FIFA também pode nomear um Comitê de Normalização para gerir provisoriamente a entidade, revisar estatutos e organizar novas eleições, ou aplicar sanções parciais como exclusão de competições. Tais punições têm respaldo legal e visam preservar a integridade do sistema associativo global.

Segundo o estatuto da FIFA, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) é a única entidade reconhecida para a resolução de conflitos envolvendo clubes e associações esportivas. A Justiça Comum só pode ser acionada após esgotadas todas as instâncias esportivas, e ainda assim em casos específicos.

Essa não é a primeira vez que o futebol brasileiro se encontra 'ameaçado' por uma punição da FIFA. No fim de 2023, a entidade máxima do futebol enviou um comunicado à CBF alertando sobre artigos do seu estatuto, entre eles, o que proíbe suas federações membros de sofrerem interferência de terceiros na resolução de conflitos internos.

O ofício da FIFA foi enviado às vésperas do julgamento da Justiça do Rio de Janeiro de uma ação liderada pelos ex-presidentes Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira que questionavam a legalidade do TAC celebrado entre a entidade e o MP-RJ que alterou as regras eleitorais da confederação. Após essa alteração, houve a eleição em que Ednaldo Rodrigues foi escolhido presidente.

Relembre casos recentes de punições da FIFA em confederações nacionais