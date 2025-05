Arbitragem esportiva favorece poderosos? Imparcialidade é pilar da justiça

O fato é que os argumentos de Johan são baseados em uma pesquisa sólida e devem provocar reflexões. Assim como já falamos da necessidade da arbitragem esportiva ter mais árbitros com olhar para direitos humanos em função das demandas atuais do esporte, também acredito que essa crítica deva ser pensada e provocar uma reflexão que leve a avanços no movimento jurídico privado do esporte.

Afinal, é um debate sobre a legitimidade da arbitragem esportiva que fornece subsídios importantes para pesquisadores e profissionais do direito desportivo e da arbitragem internacional. E transformar esse sistema privado o mais legítimo e justo possível é o desafio para preservar a autonomia do esporte até em questões que envolvam disputas jurídicas.

⸻

Referências

