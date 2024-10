Patrocínio de Bets regionais em camisas no futebol deve ser judicializado

"O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) é limitado pela Lei 9.615/98, a chamada Lei Pelé, à aplicação do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Segundo o Código Desportivo, caso o Corinthians utilize a camisa com seu atual patrocinador, o máximo que poderá ser discutido é uma infração ao artigo 191 do CBJD. Outras discussões deverão ser conduzidas nas esferas cível, criminal e, no ambiente esportivo, de ética. Considerando a relevância financeira do patrocínio, pode haver um entendimento de que a multa máxima prevista pelo CBJD, de R$ 100 mil, não é alta o suficiente para que o clube deixe de exibir a marca", analisa.

"Caso o Corinthians decida manter a publicidade sem qualquer amparo judicial, estará, em tese, descumprindo o RGC da CBF, no art. 114, que condiciona a veiculação de publicidade ao cumprimento da Lei Federal das Apostas Esportivas, e poderá ser denunciado por infração ao art. 191 do CBJD (deixar de cumprir regulamento), com previsão de pena de multa e fixação de prazo para cumprimento", acrescenta o advogado Carlos Henrique Ramos.

