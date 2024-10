Decisão da justiça assusta a FIFA e pode impactar transferência de atletas

"Essas regras impõem riscos legais consideráveis, riscos financeiros imprevisíveis e potencialmente muito altos, além de grandes riscos esportivos para os jogadores e clubes que desejam contratá-los. Isso, em conjunto, impede as transferências internacionais desses jogadores", afirmou o Tribunal Europeu.

Após o parecer do Tribunal Europeu, os tribunais da Bélgica, onde o caso se iniciou, investigarão mais a fundo o caso para novas decisões.

Especialistas analisam os impactos da decisão do Tribunal Europeu

O advogado João Paulo Di Carlo afirma que a decisão desconstrói o conceito de clube indutor.

"A decisão do Tribunal Europeu considerou que o RSTP da FIFA, mais precisamente o artigo 17, não respeita o Tratado de Funcionamento da União Europeia, pois estaria violando a livre concorrência e a livre circulação dos trabalhadores. A decisão desconstrói o conceito de clube indutor, onde havia presunção de que um terceiro clube teria estimulado uma quebra contratual do atleta com o clube anterior, colocando, assim, o atleta e o novo clube como responsáveis solidários ao pagamento ao ex-clube do atleta que teria quebrado o contrato sem justa causa. Além disso, o novo clube e o atleta estariam sujeitos a sanções desportivas, assim como à não emissão do Certificado Internacional de Transferência pela Associação Membro do ex-clube", explica o especialista em direito desportivo, que abordou anteriormente o tema em sua coluna no Lei em Campo.

"Ainda é cedo para afirmar as consequências para o mercado e como a FIFA tratará de alterar sua normativa. Mas, ao meu ver, a decisão ignorou a proteção que o dispositivo dava, sobretudo ao clube com o qual o atleta tinha contrato, assegurando a estabilidade contratual e, principalmente, o desejo das partes ao celebrarem o contrato de trabalho. Por outro lado, pode aumentar o assédio de outros clubes aos atletas sob contrato e causar extrema instabilidade no mercado, desprotegendo, ainda mais, o jogador, que tem poder aquisitivo infinitamente menor que o clube, não podendo, na sua grande maioria, arcar com os valores. Além disso, os jogadores são a parte mais vulnerável no que diz respeito ao conhecimento jurídico. Aguardaremos os próximos movimentos do mercado", acrescenta o advogado.