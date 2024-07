Vetada em Tóquio, touca para cabelo afro será novidade nos Jogos de Paris

Para especialistas, a touca especial representa uma conquista dos direitos humanos para o esporte.

"Ao conciliar direitos humanos com a prática esportiva, o esporte dá um bom exemplo para a sociedade de como é possível, com diálogo, bom senso, tecnologia e flexibilidade, encontrar boas soluções também para importantes conflitos da nossa sociedade", afirma Andrei Kampff, advogado especialista em direito desportivo e jornalista, que já abordou o tema diversas vezes em sua coluna no Lei em Campo.

"É uma medida que reflete o compromisso de abertura com os direitos individuais para além do mero cumprimento da regra técnico esportiva. Podemos fazer um paralelo com os boxeadores, que tinham a proibição de lutar com a barba coberta. São medidas que vão de encontro com o diálogo e as regras esportivas", avalia o advogado Vinicius Calixto, especialista em direitos humanos.

FINA aprova uso de Soul Cap em competições oficiais

Em setembro de 2022, a Federação Internacional de Natação (FINA) aprovou o uso da touca especial para cabelo afro em competições oficiais. O produto chegou a ser proibido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecera um ano antes.

A proibição gerou uma grande mobilização de atletas, e de movimentos de direitos humanos, que afirmavam que a proibição era discriminatória e agredia direitos universais. A pressão surtiu efeito, com a Soul Cap recebendo luz verde do órgão regulador da natação.