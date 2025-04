Santos x Bahia: Palpite, Onde Assistir e Estatísticas - Série A 06/04

🎯 Palpite 2. Total de Gols: Mais de 1.5 — 1.40 na Esportes da Sorte (risco baixo)

Ambos os times têm ataques eficientes: o Santos marcou 68 gols na Série B 2024, e o Bahia vem de um empate com gol contra o Corinthians.

A aposta em mais de 1.5 gols no placar final é uma escolha segura.

🎯 Palpite 3. Escanteios: Menos de 9.5 — 1.88 na Superbet (risco médio)

Com um jogo mais truncado no meio-campo, é provável que as cobranças de escanteio sejam limitadas.