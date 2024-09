Fluminense e Corinthians seguem firmes em busca do improvável abismo

A sorte do Corinthians é que tem outro grandão que está "louquinho" pra cair: o Fluminense. A eliminação na Libertadores, ainda mais jogando o que jogou, foi um baque gigante para o Flu, que perdeu neste domingo do virtualmente rebaixado Atlético-GO. O time goiano vinha de três derrotas seguidas e dificilmente escapará, mas ganhou do Fluminense por 1 a 0.

É verdade que o jogo poderia ter ido para qualquer lado e o Flu teve chances de abrir o marcador. Só que o bom momento que o clube chegou a viver com Mano Menezes, escapando do Z4, já acabou faz tempo. São três derrotas seguidas, somente duas vitórias nos últimos oito jogos. A sequência é complicadíssima no Brasileiro: jogo contra Cruzeiro, de Fernando Diniz, e, depois da Data Fifa, tem Fla-Flu e duelos diretos contra Vitória (fora) e Grêmio (casa). Vida dura.

Flu e Corinthians têm mais jogadores de qualidade do que outros rivais diretos, como Cuiabá, Vitória, Criciúma. A questão é saber se outros times ali na parte baixa, como Athletico-PR, Grêmio ou RB Bragantino, seguirão perdendo pontos. A queda do atual campeão da Libertadores é improvável. A queda do atual semifinalista das Copas do Brasil e Sul-Americana é improvável. Mas eles não param de acelerar rumo ao abismo.

Assim como Fluminense e Corinthians não tinha se salvado por antecipação, como muitos quiseram cravar, tampouco estão rebaixados agora. Ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. Só que cada vez menos.