Madri, pela 1ª vez, avisa que Ancelotti vai mesmo trocar Real pela seleção

Na noite desta segunda-feira, os principais jornais da Espanha colocaram em suas manchetes que Carlo Ancelotti e a CBF estão acertados. Ou seja, o italiano será técnico da seleção brasileira, com contrato até a Copa do Mundo do ano que vem. O sonho de Ednaldo Rodrigues, afinal, vai se tornar realidade.

Por que importa tanto que jornais espanhóis noticiem, quando muitos outros meios de comunicação e jornalistas bem informados já falam sobre o tema há tempos? Porque desde janeiro de 2023, quando começou a história propagada pela CBF, o noticiário espanhol nunca levou a sério a possibilidade. E isso significava que o Real Madrid não estava nem um pouquinho preocupado com a chance de o seu treinador sair do clube para viajar ao Rio de Janeiro. E eles estavam certos. Agora, é diferente. A relação chegou ao fim. Basicamente, devemos interpretar as publicações desta noite da seguinte forma: Ancelotti e o Real Madrid já conversaram e chegaram a um acordo sobre a saída do italiano e o acerto com a CBF. E o clube vazou para a imprensa.

Basta saber se essa saída se dará ao final da Liga espanhola, que acaba no dia 24 de maio. Ou depois do superclássico do dia 11 de maio (uma eventual vitória do Barça ou até mesmo um empate irá sentenciar a disputa). A CBF quer Ancelotti nos jogos contra Equador e Paraguai, na primeira semana de junho. Duvido, e aqui é apenas uma opinião, que depois de tanto tempo atrás de Carletto, o acordo vá virar água por causa deste timing de uma ou duas semanas, ainda mais com a classificação do Brasil para a Copa praticamente assegurada.