Piastri botou Norris no bolso ainda no ano passado e é o rival de Max agora

E eu digo que, se o cenário for esse, o título será do prodígio australiano. E essa história terá começado no ano passado, quando Norris, que podia ter sido campeão, não passou nem perto disso. E pior: foi apequenado pelo companheiro de equipe em vários momentos, mais até do que por Verstappen, o eventual campeão.

Na corrida da Áustria, Norris tinha de ter partido para o acerto de contas com Max após a cafajestagem do holandês, mas saiu minúsculo da história, saiu quase pedindo desculpas. Depois entregou vitória em Budapeste para Piastri, com a promessa de que "seria ajudado no futuro". Aí em Monza levou um chega para lá do australiano que custou a vitória. Que bela ajuda! E o que Norris fez? Nada. Na-da. Imaginem uma situação dessas com Alonso, Schumacher, Senna, Max...

Norris não mostrou alma de campeão, aquela alma do "farei o que for preciso". E a Fórmula 1 inteira sente isso, a começar pela equipe. Enquanto um tem a faca e o queijo na mão e não consegue sustentar uma boa largada na vida, o outro rapaz lá vai engolindo, engolindo, engolindo. Hoje, está claro que a McLaren confia mais em Piastri do que em Norris. Depois de Miami então, nem se fala.