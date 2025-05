De eliminado a finalista: PSG escreve História com H maiúsculo na Champions

Foi o pé direito de Dembélé, que é ambidestro, diga-se, que começou a reação no Parque dos Príncipes. Depois, vieram os gols de Barcola, João Neves e Gonçalo Ramos, a virada por 4 a 2 sobre o Manchester City e o alívio na Champions League. Em 2025, Dembélé fez 26 gols em 28 jogos. Virou DemPelé.

Estou aqui falando dele, mas o fato é que aquela vitória foi a virada de chave para o time todo. Muitos jogadores cresceram, e a chegada de Kvaratskhelia, do Napoli, mudou o status do ataque. Donnarumma transformou-se em um goleiro de primeiríssimo nível e, depois das atuações nas semifinais contra o Arsenal, pode e deve ser colocado ali entre os três melhores do mundo.

Eu já andei falando por aqui sobre como Luis Enrique conseguiu transformar o catado de primas donnas, que era o que era o PSG, em um time de espírito coletivo e que joga futebol de verdade. No mata-mata, o PSG massacrou o Brest, massacrou o Liverpool (só não ganhou com mais facilidade por causa de Alisson), depois passou certo sufoco contra o Aston Villa e, agora, eliminou com autoridade o ótimo, mas talvez ainda cru, time do Arsenal. Bateu três times de Premier League, incluindo os dois primeiros colocados. Não é pouca coisa.

O Paris será favorito na final contra a Inter de Milão? Possivelmente não. A Inter passou de Bayern e Barcelona, "só" isso, e também tem uma linda história para contar no torneio. Tem jogadores, tem técnico, tem tradição, tem tudo para ganhar. É uma final Imprevisível.

Mas a história do PSG, uma história de redenção e construção, está com toda a pinta de que vai acabar bem.