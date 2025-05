Inter, gigantesca, passa de uma semifinal épica que ninguém merecia perder

O Barcelona é um time espetacular, que permite este tipo de eliminatória. Porque marca com linhas altas (altíssimas), arrisca, tenta sufocar o adversário lá em cima e acaba jogando no risco dos contra ataques sofridos. Foi assim o ano todo. Com Lamine Yamal (o próximo ET), Raphinha (em temporada de ET) e Lewandowski (que fez muita falta na semifinal), Olmo, Pedri, De Jong, gente que joga muita bola por trás, o Barça foi garantia de gols e diversão o ano todo. Basta lembrar de outros épicos, contra Benfica, Atlético, Real Madrid...

A questão realmente era o risco defensivo. E também alguma falta de qualidade defensiva. Ou, no mínimo, de experiência para controlar alguns jogos incontroláveis.

O Barça parecia pronto para ganhar a sexta Champions League de sua história, exatamente por ter este DNA de loucura. Times assim são ótimos para mata-mata, porque são capazes de golear ou buscar déficits em qualquer momento.

A Inter, claro, o outro lado da moeda, um time que sofreu somente um gol em oito jogos na fase de liga da Champions - o Barça marcou 28 na mesma fase, ou seja, melhor defesa de um lado, melhor ataque do outro. O Barcelona se despede da Champions com 43 gols marcados em 14 jogos, uma média absurda. A melhor defesa não conseguiu parar o melhor ataque. Levou seis gols em dois jogos!

A chave é que a Inter fez sua parte do outro lado do campo para cima da vulnerabilidade do Barça. Thuram e Lautaro Martínez fizeram uma eliminatória inacreditável, mas não só eles. O que dizer de Dumfries, lateral que jogou do jeito que se tem que jogar em um 3-5-2? O que dizer de Di Marco, o que dizer de "refugos" como Çalhanoglu e Mkhitaryan.

Sim, esta Inter é melhor do que a de 2010, mesmo que talvez não faça a mesma história. E é uma evolução da Inter de dois anos atrás, que chegou à final da Champions e deu um trabalho danado para o City de Guardiola. Não era acidente. É uma construção. E a enésima prova de que esse jogo que amamos é cada vez mais de times, cada vez menos de indivíduos.