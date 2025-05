Manchester United e Tottenham farão a sexta final inglesa da história

Os dois clubes decepcionaram os torcedores ao longo da temporada. O United está em 15o lugar no Campeonato Inglês, apenas um ponto e uma posição à frente do Tottenham. O time de Manchester trocou de técnico, demitiu o holandês Ten Hag para contratar o badalado Rubem Amorim, campeão português com o Sporting, mas nunca conseguiu emendar uma sequência de bons resultados. O Tottenham manteve o greco-australiano Ange Postecoglu, apesar da insatisfação da torcida, mas é possível que ele seja demitido mesmo se for campeão daqui a duas semanas.

Quem vencer a Europa League garantirá presença na próxima Champions, algo que os clubes não passaram nem perto de fazer pelo campeonato doméstico. O fato garantirá um sexto clube inglês na Champions 25/26, já que pelo ranking da Uefa o país garantiu cinco vagas através da Premier.

A final será disputada na cidade espanhola de Bilbao. O Athletic local esperava jogar a final em casa, mas perdeu nesta quinta para o United por 4 a 1, depois de também ter perdido a ida por 3 a 0. O Tottenham venceu o Bodo/Glimt, na Noruega, por 2 a 0, confirmando os 3 a 1 feitos na partida de Londres. O Bodo foi o primeiro time norueguês a chegar em uma semifinal europeia na história.

O brasileiro Richarlison foi titular no time do Tottenham nas duas partidas das semifinais. Do lado do United, Casemiro foi um dos grandes destaques do United na reta final da Europa League e fez gol em cima do Bilbao nesta quinta.